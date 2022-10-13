Вероника Степанова об отстранении россиян: «Попробуйте вынести вопрос на тайное голосование среди участников Кубка мира. Уверена, большинство будет за наше участие»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Вероника Степанова отреагировала на слова шведских лыжниц и .

Шведки заявили, что готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят россиян.

«Не надо быть особо искушенной в политике, в работе медиа, чтобы видеть, что появление вдруг, из ниоткуда, таких заявлений – это попытка в последний момент надавить на Международную федерацию лыжного спорта перед дедлайном относительно допуска или недопуска российских лыжников к международным соревнованиям.

Об окончательном решении объявит, как известно, 22 октября.

Как человек заинтересованный, я еще с конца февраля внимательно следила за высказываниями людей, имеющих отношение к лыжным гонкам. И вот что вижу.

Все это время к отстранению россиян призывали в основном различные западные спортивные функционеры. Исключение – пара лыжников из мужской сборной Норвегии и еще пара из Швеции. Довольно инициативно призывали, надо сказать.

Я не согласна с ними, несколько раз мы обменивались колкостями в соцсетях и в скандинавских медиа – но, по крайней мере, это их давно и прямо выраженная позиция.

Относительно недавно к ним присоединились некоторые спонсоры состязаний. И вот сейчас, когда решение FIS должно быть объявлено совсем скоро, к вопросу стали подключать как можно больше действующих атлетов.

Сначала несколько норвежек впервые выступили против нас, потом пара шведок. Так и создается медийный шум – потом можно будет написать, дескать, международное сообщество лыжников массово против участия русских.

А оно точно против?

Вы попробуйте вынести вопрос на тайное голосование среди участников Кубка мира. Такое анкетирование не очень сложно организовать. Заодно и спонсоров соревнований опросите.

Особенно тех, кто через наши победы экипировку для лыжных гонок продвигает. А потом результаты опубликуйте. Наверняка найдутся и такие, кто будет против нашего участия. Но, абсолютно уверена, большинство все-таки будет за», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».