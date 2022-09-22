FIS не получала запросов на переход российских спортсменов в сборную Израиля

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не получала запрос от двух российских спортсменов на переход в сборную Израиля.

Сегодня появилась информация, что FIS отказала двум россиянам, которые пытались сменить спортивное гражданство на израильское. Об этом сообщило норвежское издание VG со ссылкой на генерального секретаря FIS Мишеля Виона.

«Мишель упомянул двух спортсменов только в качестве примера того, как работает система смены спортивного гражданства. Это не означает, что запросы существовали», – заявил источник .

Международная федерация лыжных видов отказала двум россиянам в смене спортивного гражданства на израильское