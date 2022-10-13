FIS: «Решение о допуске российских спортсменов к старту Кубка мира не влияет на командную квоту и не связано с ней»

Сохранение Международной федерацией лыжного спорта (FIS) квот для российских лыжников на Кубок мира в сезоне 2022/23 не связано с их возможным допуском на международные соревнования, заявили в FIS.

Россия обладает шестью базовыми квотами у мужчин и у женщин. У победителей Кубка мира и Континентального кубка прошлого года есть персональная квота. Квоты заработаны по итогам выступлений лыжников в прошлом году.

«Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к старту Кубка мира не связано и не влияет на командную квоту», – сообщил представитель организации.

Из-за отстранения спортсмены из России на данный момент не могут участвовать в турнирах под эгидой FIS.