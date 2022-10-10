Анфиса Резцова о словах шведских лыжниц про бойкот: «Не ожидала такого от них. Русских все боятся!»

Трехкратная олимпийская чемпионка отреагировала на слова шведских лыжниц и .

Шведки заявили, что готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят россиян.

«Не ожидала такого от шведских лыжниц. Полагаю, наши лыжницы должны выступать везде. Они самые сильные. Русских все боятся!

Хочу сказать, что я хоть лыжница, но больше биатлонистка. И в лыжах, и в биатлоне это будет потеря для нас, если россиян не допустят на международные соревнования.

Не знаю, как все отнесутся к тому, что нас допустят. А вообще предполагаю, что через три месяца мы уже будем выступать на международных стартах», — сказала Резцова.