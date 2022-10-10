Юрий Бородавко: «Мнение шведок мне неинтересно. Слишком много думают о себе, раз делают такие заявления»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о том, что шведки Линн Сван и Майя Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят россиян.

«Их мнение мне неинтересно. Слишком много думают о себе, раз делают такие заявления. Мы не можем обращать внимания на слова каждого спортсмена.

У нас уже был опыт с бойкотом зарубежных спортсменов, а зрелищность и обсуждения соревнований от этого только увеличились.

Они больше сами потеряют, если не примут участия», — сказал Бородавко.