Юрий Бородавко: «Мнение шведок мне неинтересно. Слишком много думают о себе, раз делают такие заявления»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что шведки Линн Сван и Майя Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят россиян. 

«Их мнение мне неинтересно. Слишком много думают о себе, раз делают такие заявления. Мы не можем обращать внимания на слова каждого спортсмена.

У нас уже был опыт с бойкотом зарубежных спортсменов, а зрелищность и обсуждения соревнований от этого только увеличились.

Они больше сами потеряют, если не примут участия», — сказал Бородавко.

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