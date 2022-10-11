Юрий Бородавко: «Специально обученные люди могут выполнять военные цели значительно лучше, чем спортсмены»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил информацию о создании добровольческих отрядов среди спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«У каждого есть своя гражданская позиция и свое предназначение. Впервые слышу о создании добровольческих отрядов среди профессиональных спортсменов!

Как мне эта идея? Каждый человек должен заниматься своим делом. Военные должны служить и воевать, а спортсмены должны соревноваться.

Если будет угроза нашей стране и Россия не сможет обойтись без наших спортсменов, то, конечно, все пойдут ее защищать. На сегодняшний день этой угрозы нет.

У нас есть многочисленная армия и специально обученные люди, которые могут выполнять военные цели значительно лучше, чем спортсмены», – сказал Бородавко.

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)

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