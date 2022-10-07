Юрий Бородавко: «Норвежцы официально говорили, что не приедут на конгресс. Однако все приехали. В очередной раз нагоняют пыль»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о том, что сборная Норвегии по лыжным гонкам может бойкотировать международные соревнования в случае допуска россиян.

«Не нужно обращать внимания! Многие из них болтуны! Норвежцы официально говорили о том, что они не приедут на конгресс. Однако все приехали.

Не воспринимайте всерьез все, что они пишут. Норвежцы в очередной раз нагоняют пыль», — сказал Бородавко.