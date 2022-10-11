Депутат Свищев: «Ситуация непростая, бюджет Минспорта уменьшается. Нужно понять, как выполнять задачи, которые поставило руководство страны»

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о сокращении финансирования спортивной отрасли в России почти на 20 млрд рублей к 2025 году.

«Ситуация непростая, бюджет Минспорта уменьшается. Нам нужно понять, как выполнять те задачи, которые поставило перед нами руководство страны.

Доля финансирования физкультуры и спорта сейчас имеет долю 0,05% ВВП, что очень мало, есть тенденция к уменьшению. К 2025 году финансирование отрасли уменьшится почти на 20 млрд рублей.

Нам нужно понять, как сохранить функционирование проекта «Спорт – норма жизни», а также план по увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом до 70% к 2030 году», – сказал Свищев.

Матыцин об уменьшении бюджета Минспорта: «Повлияли санкции, завершение строительства объектов и макроэкономическая обстановка»

Минспорт похвастался спортом в России: занимаются 49% (к 2030-му будет 70%), толпы – в футболе и плавании, 4108 бюджетных рублей на человека