Депутат Свищев о добровольческих отрядах спортсменов: «Даже не понимаю, как это должно выглядеть. Но если кто-то хочет поддержать страну, почему нет?»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил информацию о возможном создании добровольческих отрядов из спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«Создание добровольческих отрядов среди профессиональных спортсменов для меня такая же новость, как и для миллионов россиян. Ничего об этом пока не слышал.

Я даже не понимаю, как это вообще должно выглядеть. Отряд легкоатлетов, отряд боксеров и отряд фигуристов? Честное слово, не понимаю.

Вообще, спортсмен ничем не отличается от любых граждан РФ. Он имеет право на все те действия, которые разрешены законом нашего государства. Если кто-то хочет поддержать свою страну, почему нет?

У меня сегодня будет встреча с [министром спорта] Матыциным. Узнаю у него подробности. Но я почти уверен, это не проверенная информация», – заявил Свищев.

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)