Матыцин об уменьшении бюджета Минспорта: «Повлияли санкции, завершение строительства объектов и макроэкономическая обстановка»

Олег Матыцин высказался об уменьшении бюджета Минспорта РФ.

«Что касается федерального бюджета, то на 1 января 2022 года предусмотрено бюджетных ассигнований на более чем 76 млрд рублей. В 2023 году – более 56 млрд. В 2024 году – более 52 млрд рублей.

На уменьшение бюджета повлияли ситуация с санкциями в отношении российского спорта, завершение строительства объектов, а также уточнение макроэкономической обстановки», – заявил Матыцин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«У нас серьезных опасений и рисков, что не будут достигнуты цели, нет. Хотя сейчас непросто, конечно.

Мы прорабатываем все проблемы с Минфином и региональными федерациями, чтобы бюджет был сбалансирован с участием внебюджетных источников», – отметил министр спорта.

Минспорт похвастался спортом в России: занимаются 49% (к 2030-му будет 70%), толпы – в футболе и плавании, 4108 бюджетных рублей на человека