Юлия Чепалова: «Лыжные гонки и вообще спорт во всем мире не может существовать без России»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала слова главы комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада, который заявил, что норвежская команда может бойкотировать Кубок мира в случае допуска российских спортсменов.

«Для меня новость о том, что норвежцы могут бойкотировать Кубок мира и ЧМ в случае допуска нашей сборной, неприемлема. Норвежцы всегда такими были – делали какие-то негативные высказывания, подавали протесты и говорили вещи, которые не свойственны им самим.

Могу сказать, что лыжные гонки, да и вообще спорт во всем мире не может существовать без России», – сказала Чепалова.

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