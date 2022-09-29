Юлия Чепалова: «Лыжные гонки и вообще спорт во всем мире не может существовать без России»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала слова главы комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада, который заявил, что норвежская команда может бойкотировать мира в случае допуска российских спортсменов.

«Для меня новость о том, что норвежцы могут бойкотировать Кубок мира и ЧМ в случае допуска нашей сборной, неприемлема. Норвежцы всегда такими были – делали какие-то негативные высказывания, подавали протесты и говорили вещи, которые не свойственны им самим.

Могу сказать, что лыжные гонки, да и вообще спорт во всем мире не может существовать без России», – сказала Чепалова.