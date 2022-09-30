Елена Вяльбе: «Норвежцы на встрече FIS здороваются, пожимают руку – двуличие. Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении норвежских чиновников.

Ранее Норвегия отказалась от участия во встрече Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия представителей России.

«Есть интересные моменты – норвежская ассоциация написала, что бойкотируют приезд сюда, потому что здесь представители России. Но они здесь, те, кто видятся, здороваются, пожимают руку. Двуличие.

Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать. И сейчас финская федерация ведет деятельность, чтобы нас всех удалили», – сказала Вяльбе.

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