Вяльбе о нейтральном статусе: «Если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны отречься от страны – вопрос даже не будет рассматриваться»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, согласится ли сборная выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом ФЛГР или FIS, но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, — то да, это возможно.

Но если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», – сказала Вяльбе.

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