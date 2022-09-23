Вяльбе о нейтральном статусе: «Если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны отречься от страны – вопрос даже не будет рассматриваться»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о том, согласится ли сборная выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Что касается нейтрального статуса, то если это будет так, как мы выступали на последнем чемпионате мира — под флагом или , но без подписи неких деклараций, которые некоторые другие федерации продвигают, — то да, это возможно.

Но если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», – сказала Вяльбе.