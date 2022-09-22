Светлана Журова: «Если иностранные атлеты скажут, что хотят соревноваться с сильнейшими, в том числе и с нами – тогда Россию могут допустить»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала новость о возможном допуске россиян к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта ( ) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Я верю в то, что наших лыжников могут допустить до Кубка мира. Все зависит от FIS и от ее принципиальности. К примеру, федерация тенниса допускает российских спортсменов до международных соревнований.

Да, кто-то высказывает недовольство о допуске наших атлетов, в основном это украинцы, но остальные мировые спортивные лидеры этого не делают.

Если лыжники будут против русских и скажут, что в случае допуска наших спортсменов не встанут на лыжню, тогда нас не будет на Кубке мира.

Если иностранные атлеты скажут, что хотят соревноваться с сильнейшими, в том числе и с нами, тогда Россию могут допустить», – сказала Журова.

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