Вероника Степанова: «Если европейские политики не хотят сильной головной боли вдобавок к угрызениям совести – ставить визовые барьеры для российских спортсменов не стоит»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова высказалась о возможных визовых ограничениях для российских лыжников в случае, если их допустят на международные старты.

«Шенгенские визы – это вопрос, который нельзя смешивать с правом участия в международных соревнованиях.

У одних россиян есть визы, у других вид на жительство, у кого-то – двойное и тройное гражданство. Это личное дело.

Но если европейские политики не хотят сильной головной боли вдобавок к угрызениям совести, то и ставить визовые барьеры для российских спортсменов им не стоит», – сказала Степанова изданию Dagbladet.

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