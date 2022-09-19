Егор Сорин: «Как у тренера, у меня вообще нет вопросов к Степановой. Чем она занимается в свободное время – ее дело»

Тренер российских лыжников рассказал о причинах того, что часто пропускает старты.

– Ожидалось, что Степанова выступит в спринте на летнем чемпионате России. Почему не получилось?

– Да, сначала хотели поставить ее на второй день турнира, но решили лучше подвести ее к коньковой гонке. Все же классический спринт на лыжероллерах подразумевает забегание в подъем, после которого могут заболеть ноги. Это уже не очень хорошо бы сказалось на «коньке».

Она начала тренироваться 3 сентября и не поехала с нами в Терскол. Зато в мае, июне и июле очень плодотворно потренировалась и выделялась на многих тренировках.

– Любители лыж часто говорят о том, что Степанова постоянно пропускает старты. И задаются вопросом – почему?

– По итогам прошлого сезона это просто так получилось, сейчас тоже это связано со стечением обстоятельств. Не спортсменка сама выбирает, бежать ей или нет. Мы решаем все вместе с командой, доктором.

Если есть какие-то рекомендации врача для пропуска соревнований, то часто им приходится следовать. Я бы с удовольствием позвал Веронику в Терскол, но что поделать, если человек заболел? У нее была температура, и мы решили, что на сбор она не поедет.

Получается, она пропустила август, а заниматься начала в сентябре. Степанова успела только за 10 дней накатать объем, фактически не делала никакой скоростной работы. Мы не можем ставить ее здесь на каждую дисциплину.

Когда же она зимой пропускала старты, некоторые этапы Кубка мира отменяли, на «Тур де Ски» у нее были проблемы – тоже была накануне многодневки температура. Так получилось.

То же самое было с чемпионатом России. Медицинский персонал сказал, что в ее состоянии надо посвятить время здоровью, а не соревнованиям. Мы это и сделали. Учитывая, что сезон был олимпийский, мы могли пожертвовать ЧР. Свою же задачу на Играх она выполнила.

Понятно, что у нее много «доброжелателей», которые только и ждут, когда она что-то пропустит или не совсем хорошо пробежит. Но как у тренера, у меня вообще нет к ней вопросов.

– Сначала вы говорили, что чуть напряглись, когда она начала вести колонки на «Матч ТВ» и телеграм-канал. Сейчас уже попроще к этому относитесь?

– Я и тогда нормально относился. Просто обратил внимание, что она завела колонку, и подумал, сколько это времени будет занимать. Это же в глобальном плане не только ее касается, а всех спортсменов.

Если вижу, что кто-то начинает уделять недостаточно внимания тренировкам, начинает жертвовать отдыхом, то вмешиваюсь как тренер.

В такие моменты могу сказать: «Вероника, тренируйся, а не занимайся тем-то». Однако у нее не замечал подобного, на всех тренировках отдается, потом правильно восстанавливается.

Вопросов по ней нет. Чем она занимается в свободное время – ее дело, если ей это не мешает.

Если бы это выматывало Веронику как-то психологически, возможно, и был бы смысл поговорить, посоветовать что-то. Но сейчас... Может быть, ей, наоборот, эта внеспортивная деятельность помогает, – сказал Сорин.