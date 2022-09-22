Юрий Бородавко: «Заявления генсекретаря FIS можно назвать хорошей миной при плохой игре. Процентов на 60 его слова – политический ход»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном допуске россиян к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Если люди обсуждают это дело, значит, у них есть какие-то идеи. FIS – общественная организация. Там все решается большинством голосов. Мнение их руководства может не очень понравиться представителям других стран.

Зная политическую обстановку, сейчас высока вероятность, что нас как допустят до соревнований, так и нет. От нашего участия в соревнованиях выиграют только все. Также велик шанс, что у людей, которые не хотят видеть Россию, большое лобби, и они смогут это продавить.

Такие заявления (генсекратаря FIS о возможном допуске России – Sports.ru) – позитивный шаг. Уже присутствуют здравые мысли относительно допуска российских спортсменов», – цитирует Бородавко «СЭ».

«Заявления, подобные тому, что сделал генеральный секретарь FIS, можно назвать хорошей миной при плохой игре. И процентов на 60 я расцениваю слова Виона как политический ход.

Но если нас допустят, то, конечно, это будет супер. Но если учитывать то, как сейчас складывается политическая обстановка и обстановка в спорте, оптимизма это не добавляет», – приводит слова Бородавко ТАСС.

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