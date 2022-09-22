Степанова об идее снизить пенсионный возраст спортсменам: «Ожидать от государства что‑то, чего не получают другие, неправильно и нечестно»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась об идее снизить пенсионный возраст для спортсменов.

Ранее с этой инициативой выступили, в частности, чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и двукратный призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик.

«Мне до пенсии еще далековато. Мой старший товарищ Александр Легков отлично выразил мои мысли. Он сказал: «Снимай с шеи медаль и работай. Никто тебе ничего не должен». Я согласна с ним полностью.

Государство и частные спонсоры годами вкладывали силы и средства ради моих 15 минут на Олимпиаде. Я должна им, а не наоборот. Сейчас победы дают известность. Люди других профессий годами думают, как бы стать узнаваемыми, а спортсмены это получают автоматически вместе с медалями.

А уж как конвертировать известность, тут кто во что горазд. Но от государства ожидать что‑то, чего не получают другие или получают позже, неправильно и нечестно», – сказала Степанова в эфире программы «Есть тема!»

Наши спортсмены просят досрочную пенсию (как у шахтеров), хотя в 2018-м чемпионы из Думы повысили пенсионный возраст

«Медаль – не повод считать, что государство тебе чем-то обязано». Манифест Легкова против ранней пенсии в спорте