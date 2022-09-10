Лыжник Тенсет о проблемах Норвегии с допинг-тестированием: «Хорошо, что это вскрылось. Думаю, многие иностранцы с подозрением относятся к нам»

Норвежский лыжник Дидрик Тенсет высказался о проблемах с допинг-тестированием в своей стране.

Сообщалось, что антидопинговое агентство Норвегии может лишиться статуса соответствия кодексу WADA из-за проблем с законодательством страны. Норвежские спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить допинг-проверку без согласия родителей – за последние два года никто из данных атлетов не тестировался без предупреждения о визите антидопинговой службы.

«Это случилось внезапно. Хорошо, что это вскрылось и, возможно, придало некий стимул. Похоже, что для изменения подобного закона требуется некоторое время, но сейчас хотя бы есть временное решение (сообщалось, что норвежские федерации будут обязаны заранее получать согласие родителей на тестирование детей – Sports.ru).

Думаю, что многие иностранцы с подозрением относятся к Норвегии как к нации. Мы небольшая страна, которая очень хорошо выступает на зимних Олимпийских играх, да и на летних тоже.

Тот факт, что у нас есть система, которая позволяет обманывать до 18 лет, – это нехорошо. Но не думаю, что эти правила задумывались как лазейка. В большей степени считаю это изъяном системы, из-за которого она выглядит не слишком здорово», – сказал Тенсет.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады