Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Астрид Ойре Шлинн и Макс Новак выиграли классические масс-старты на 55 км, Карлссон – 5-я, Петтер Нортуг – 38-й, Клэбо – 40-й

Сегодня в норвежской Хитре на первом этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka прошли масс-старты на 54 км классическим стилем. Победу одержали норвежка Астрид Ойре Шлинн и Макс Новак.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka
1-й этап
Хитра, Норвегия
Масс-старт
54 км, классический стиль
Женщины
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:10.40,5
2. Лотта Венг (Норвегия) – 12.11,2
3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 12.11,7
4. Ида Даль (Швеция) – 12.21,1
5. Фрида Карлссон (Швеция) – 14.50,7
6-7. Элена Рисе Юнсен (Норвегия) – 24.48,4
6-7. Мария Меллинг (Норвегия) – 24.48,4
Мужчины
1. Макс Новак (Швеция) – 2:03.13,6
2. Йоран Тефре (Норвегия) – 1,8
3. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 39,8
4. Сиверт Вииг (Норвегия) – 39,9
5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 40,1
6. Ришар Жув (Франция) – 40,2
7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 40,3
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 40,5
9. Харальд Амундсен (Норвегия) – 40,8
10. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 41,6
11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 41,8...
16. Морис Манифика (Франция) – 50,0...
20. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 57,7
21. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1.01,2...
26. Люка Шанава (Франция) – 1.35,9...
32. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.38,2...
38. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.53,0...
40. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.52,3...
49. Эрик Валнес (Норвегия) – 4.00,9