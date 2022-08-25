Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Астрид Ойре Шлинн и Макс Новак выиграли классические масс-старты на 55 км, Карлссон – 5-я, Петтер Нортуг – 38-й, Клэбо – 40-й

Сегодня в норвежской Хитре на первом этапе лыжероллерной многодневки прошли масс-старты на 54 км классическим стилем. Победу одержали норвежка Астрид Ойре Шлинн и Макс Новак.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

1-й этап

Хитра, Норвегия

Масс-старт

54 км, классический стиль

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:10.40,5

2. Лотта Венг (Норвегия) – 12.11,2

3. Калво (Норвегия) – 12.11,7

4. Ида Даль (Швеция) – 12.21,1

5. (Швеция) – 14.50,7

6-7. Элена Рисе Юнсен (Норвегия) – 24.48,4

6-7. Мария Меллинг (Норвегия) – 24.48,4

Мужчины

1. Макс Новак (Швеция) – 2:03.13,6

2. Йоран Тефре (Норвегия) – 1,8

3. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 39,8

4. Сиверт Вииг (Норвегия) – 39,9

5. (Финляндия) – 40,1

6. Ришар Жув (Франция) – 40,2

7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 40,3

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 40,5

9. (Норвегия) – 40,8

10. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 41,6

11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 41,8...

16. Морис Манифика (Франция) – 50,0...

20. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 57,7

21. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1.01,2...

26. Люка Шанава (Франция) – 1.35,9...

32. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.38,2...

38. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.53,0...

40. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.52,3...

49. Эрик Валнес (Норвегия) – 4.00,9