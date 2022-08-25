Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Астрид Ойре Шлинн и Макс Новак выиграли классические масс-старты на 55 км, Карлссон – 5-я, Петтер Нортуг – 38-й, Клэбо – 40-й

Теги результаты сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Швеции сборная Финляндии Петтер Нортуг сборная Франции Морис Манифика лыжероллеры Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв Эвен Нортуг Ииво Нисканен Toppidrettsveka Пол Троан Ауне сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Мартин Левстрем Ниенге Ришар Жув Люка Шанава Лотта Венг Харальд Амундсен Анне Кьерсти Калво Маттис Стенсхаген Астрид Ойре Шлинн Фрида Карлссон Эрик Валнес Йоран Тефре Микаэль Гуннюльфсен Макс Новак Сиверт Вииг Мария Меллинг Ида Даль Элена Рисе Юнсен Лыжи

Сегодня в норвежской Хитре на первом этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka прошли масс-старты на 54 км классическим стилем. Победу одержали норвежка Астрид Ойре Шлинн и Макс Новак.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

1-й этап

Хитра, Норвегия

Масс-старт

54 км, классический стиль

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:10.40,5

2. Лотта Венг (Норвегия) – 12.11,2

3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 12.11,7

4. Ида Даль (Швеция) – 12.21,1

5. Фрида Карлссон (Швеция) – 14.50,7

6-7. Элена Рисе Юнсен (Норвегия) – 24.48,4

6-7. Мария Меллинг (Норвегия) – 24.48,4

Мужчины

1. Макс Новак (Швеция) – 2:03.13,6

2. Йоран Тефре (Норвегия) – 1,8

3. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 39,8

4. Сиверт Вииг (Норвегия) – 39,9

5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 40,1

6. Ришар Жув (Франция) – 40,2

7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 40,3

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 40,5

9. Харальд Амундсен (Норвегия) – 40,8

10. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 41,6

11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 41,8...

16. Морис Манифика (Франция) – 50,0...

20. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 57,7

21. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1.01,2...

26. Люка Шанава (Франция) – 1.35,9...

32. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.38,2...

38. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.53,0...

40. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.52,3...

49. Эрик Валнес (Норвегия) – 4.00,9

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные