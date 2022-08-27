Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Калво и Тенсет выиграли коньковые «разделки», Клэбо – 6-й

Сегодня в норвежском Тронхейме на третьем этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka прошли коньковые «разделки». Победы одержали Анне Кьерсти Калво и .

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

3-й этап

Тронхейм, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 26.29,1

2. Хедда Амундсен (Норвегия) – 15,9

3. Марте Сконес (Норвегия) – 22,2

4. Дельфин Клодель (Франция) – 29,8

5. Майя Далквист (Швеция) – 42,9

6. Милла Андреассен (Норвегия) – 59,5

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 38.20,3

2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 19,2

3. (Норвегия) – 23,2

4. Михал Новак (Чехия) – 47,4

5. Арно Шотам (Франция) – 54,4

6. (Норвегия) – 55,0...

17. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.46,6...

21. (Норвегия) – 2.02,7

22. Ришар Жув (Франция) – 2.03,3

23. (Финляндия) – 2.09,6...

29. Морис Манифика (Франция) – 2.38,3