Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Калво и Тенсет выиграли коньковые «разделки», Клэбо – 6-й

Сегодня в норвежском Тронхейме на третьем этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka прошли коньковые «разделки». Победы одержали Анне Кьерсти Калво и Дидрик Тенсет.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka
3-й этап
Тронхейм, Норвегия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 26.29,1
2. Хедда Амундсен (Норвегия) – 15,9
3. Марте Сконес (Норвегия) – 22,2
4. Дельфин Клодель (Франция) – 29,8
5. Майя Далквист (Швеция) – 42,9
6. Милла Андреассен (Норвегия) – 59,5
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 38.20,3
2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 19,2
3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 23,2
4. Михал Новак (Чехия) – 47,4
5. Арно Шотам (Франция) – 54,4
6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 55,0...
17. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.46,6...
21. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.02,7
22. Ришар Жув (Франция) – 2.03,3
23. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2.09,6...
29. Морис Манифика (Франция) – 2.38,3