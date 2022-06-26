Лыжероллеры. Кубок мира. Клэбо, Крюгер, Ниенге, Иверсен, Гульберг и Нортуг пробегут масс-старт на 48 км

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке пройдет мужской масс-старт на 48 км.

Лыжероллеры

Кубок мира

1-й этап

Телемарк, Норвегия

Мужчины

Масс-старт, 48 км, свободный стиль

Начало – 14:00 по московскому времени

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. Крюгер (Норвегия)

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

5. Макс Новак (Швеция)

6. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия)

7. Дидрик Тенсет (Норвегия)

8. (Норвегия)

9. (Норвегия)

10. (Норвегия)

11. Пол Гульберг (Норвегия)