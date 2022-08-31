Завьялова о словах Клэбо про отстранение российских лыжников: «Спортсмены понимают, что им нужно соревноваться с сильнейшими»

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам прокомментировала слова об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сначала должна закончиться спецоперация на Украине.

«В первую очередь это говорит о том, что сами спортсмены понимают: им нужно соревноваться с сильнейшими.

Ведь норвежские лыжники всегда конкурировали с Россией, а теперь у них получается просто национальное первенство на любом турнире», – сказала Завьялова.

Клэбо о Кубке мира: «Хотелось бы участия российских лыжников. Всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать»