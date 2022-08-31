Завьялова о словах Клэбо про отстранение российских лыжников: «Спортсмены понимают, что им нужно соревноваться с сильнейшими»

Теги лыжные гонки Ольга Завьялова сборная Норвегии Политика Йоханнес Клэбо Лыжи

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала слова Йоханнеса Клэбо об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сначала должна закончиться спецоперация на Украине.

«В первую очередь это говорит о том, что сами спортсмены понимают: им нужно соревноваться с сильнейшими.

Ведь норвежские лыжники всегда конкурировали с Россией, а теперь у них получается просто национальное первенство на любом турнире», – сказала Завьялова. 

Клэбо о Кубке мира: «Хотелось бы участия российских лыжников. Всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать»

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