Тихонов о словах Клэбо про отстранение российских лыжников: «Думаю, его позиция вскоре должна дойти до всех, особенно в биатлоне»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо об отстранении россиян от международных соревнований.
Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.
«Наконец-то до него дошло, что конкуренция порождает все – пресса, телевидение, реклама. Кому они нужны без конкуренции?
Но это вынужденное признание. У них, норвежцев, сейчас своих проблем навалом с допинговым скандалом. Это здорово, что Ричард Макларен их прижал. Давно нужно было.
Думаю, что позиция Клэбо вскоре должна дойти до всех и особенно в биатлоне», – сказал Тихонов.