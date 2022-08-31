Тихонов о словах Клэбо про отстранение российских лыжников: «Думаю, его позиция вскоре должна дойти до всех, особенно в биатлоне»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону отреагировал на слова норвежского лыжника об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

«Наконец-то до него дошло, что конкуренция порождает все – пресса, телевидение, реклама. Кому они нужны без конкуренции?

Но это вынужденное признание. У них, норвежцев, сейчас своих проблем навалом с допинговым скандалом. Это здорово, что Ричард Макларен их прижал. Давно нужно было.

Думаю, что позиция Клэбо вскоре должна дойти до всех и особенно в биатлоне», – сказал Тихонов.