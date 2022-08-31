Тихонов о словах Клэбо про отстранение российских лыжников: «Думаю, его позиция вскоре должна дойти до всех, особенно в биатлоне»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

«Наконец-то до него дошло, что конкуренция порождает все – пресса, телевидение, реклама. Кому они нужны без конкуренции?

Но это вынужденное признание. У них, норвежцев, сейчас своих проблем навалом с допинговым скандалом. Это здорово, что Ричард Макларен их прижал. Давно нужно было.

Думаю, что позиция Клэбо вскоре должна дойти до всех и особенно в биатлоне», – сказал Тихонов.

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