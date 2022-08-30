Клэбо о Кубке мира: «Хотелось бы участия российских лыжников. Всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал, желает ли видеть российских спортсменов на международных стартах.

«Для общего блага хотелось бы их участия с самого начала. Речь о невероятно хороших лыжниках, которых хотелось бы иметь в соперниках. Они же обычно претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира.

Я так устроен, что мне всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать их. Но самое важное – чтобы закончилась спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). А там посмотрим», – сказал Клэбо.

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