Панжинский об отстранении россиян: «Надеюсь, что FIS попробует найти выход из ситуации: не отстранять спортсменов, а, может быть, дать нейтральный статус»

Серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте отреагировал на слова норвежского лыжника об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

«Я уже говорил о том, что норвежцы и другие сильнейшие атлеты со всего мира хотят выступать вместе с российскими спортсменами. Особенно в лыжных гонках. Российская команда является одним из главных действующих лиц. И битва Большунов – Клэбо всегда вызывает огромный интерес у болельщиков на трибунах и у телевизоров. И это соперничество России и Норвегии вообще двигает лыжные гонки вперед.

Да, норвежцы любят побеждать, но они любят быть сильнейшими в мире и выигрывать у сильнейших. Именно это Клэбо и транслировал сейчас в своем интервью: я хочу выигрывать у сильнейших спортсменов, а сильнейшие спортсмены – в основном россияне. Победы в соревнованиях с нашими спортсменами – то, ради чего они тренируются. Это мотивация для Клэбо.

Надеюсь, что в каком‑то формате попробует найти выход из ситуации: не отстранять спортсменов, а, может быть, дать нейтральный статус. Надеемся, что постепенно лояльность по отношению к российским спортсменам будет только расти», – сказал Панжинский.