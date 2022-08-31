Анфиса Резцова: «Клэбо понимает, что без россиян никакой конкуренции и азарта в спорте. Надеюсь, что многие к нему прислушаются»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

«Если он говорит от чистого сердца, то спасибо ему огромное. Я думаю, что спортсмены из других стран тоже отзовутся и присоединятся к Клэбо. Просто он понимает, что без россиян никакой конкуренции и азарта в спорте. Я надеюсь, что многие к нему прислушаются. Главное – чтобы это сделали чиновники, потому что спортсмены – это одно, а чиновники – другое.

Сколько еще пройдет времени, чтобы чиновники это поняли? Возможно, не к началу сезона зимнего, а в середине наши, может быть, будут уже выступать. Очень хочется, чтобы это свершилось. Начало уже положено тем же Клэбо, который имеет вес в спорте, он лидер норвежской сборной. Так что нам остается надеяться на лучшее.

Да и на самом деле, сколько бы времени не прошло даже в течение этого сезона, главное – чтобы к Олимпиаде у нас было все ровно», – сказала Резцова.

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