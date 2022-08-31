Дмитрий Губерниев: «Международные старты без российских лыжников – это чемпионат Норвегии, который будет не сильно интересен в Европе»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова норвежского лыжника об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

– Как вы оцените заявление Клэбо? Ранее он другого мнения придерживался.

– Международные старты без российских лыжников – это просто чемпионат Норвегии. Может, перед норвежским лыжниками какие‑то экономические проблемы замаячили. С одной стороны, им будет легче заработать призовые, легче побеждать без наших, с другой – открытый чемпионат Норвегии будет не сильно интересен в Европе.

Вопрос только в том, что решение будет принимать не Клэбо. Да, он блестящий и величайший соперник, но решение будут принимать другие люди.

В любом случае я не жду ничего хорошего. Думаю, что в предстоящем сезоне наши лыжники не будут выступать на международной арене и не поедут на чемпионат мира, – сказал Губерниев.