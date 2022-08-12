Клэбо считает, что Россию не нужно допускать до международных стартов: «Я твердо стою на том, что говорил раньше»

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо считает, что Россию не нужно допускать до международных стартов.

«Я считаю, что когда украинцы не могут стартовать <…>, это говорит само за себя. Я твердо стою на том, что говорил раньше», – сказал Клэбо.

Норвежец не скрывает, что его мотивация может пострадать из-за отсутствия российских соперников, однако для него это не главное.

«Я считаю, что путь к финишу тоже интересен», – отметил лыжник.

ПРИМЕЧАНИЕ: мы опустили часть цитаты Клэбо для соответствия законам РФ.

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