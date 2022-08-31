Юрий Бородавко: «Добавить к словам Клэбо мне нечего. Он повторяет аргументы, о которых мы говорим давно»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

«Добавить к словам Клэбо мне нечего. Он только повторяет все аргументы, о которых мы говорим давно. И о реформировании FIS, и о новых формах в соревновательных практиках. Только конкуренция удержит спонсоров на плаву.

Все закономерно, и чем ближе будет старт сезона и начало соревнований, тем больше будет таких голосов. Пока это единичные случаи, но хочется, чтобы здравый смысл все-таки восторжествовал и чтобы отделяли мух от котлет», – сказал Бородавко.

Клэбо о Кубке мира: «Хотелось бы участия российских лыжников. Всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать»

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