Вероника Степанова: «Пеллегрино откровенно хвалил «российский подход»: долгие сборы, где ты отключаешься от всего – лишь тренировки. У западных спортсменов такого нет»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала об отношении итальянца Федерико Пеллегрино к «российскому подходу» в тренировках.

К началу прошлого сезона Пеллегрино готовился вместе со сборной России.

«В январе этого года мы оказались в одной горной гостинице с группой Маркуса Крамера, в которую входил Федерико Пеллегрино. Федерико – чемпион мира, призер Олимпиады, один из тех, кто в топе лыжных гонок уже много лет. Он опробовал разные системы подготовки и явно склонен к анализу процессов.

Так вот, Пеллегрино откровенно хвалил то, что называл «российским подходом»: долгие тренировочные сборы по несколько недель, где ты отключаешься от всего – лишь тренировки, тренировки, тренировки. Точнее, тебя «отключают», создавая тебе все условия – только паши. Это очень тяжело, это требует крепкого тыла в лице всепонимающих близких, ты просто выпадаешь из жизни на эти недели.

Но основной прогресс закладывается именно на таких сборах. Так вот, у западных спортсменов их нет. Неделя, максимум десять дней вместе – и разъехались по домам. Кому‑то это подходит, иначе Йохауг и Клэбо не выигрывали бы.

Но для большинства, особенно для молодых спортсменов, такой подход малоамбициозен, не соответствует современным требованиям к тренировочному процессу. Поэтому они все меньше готовы с нами бороться», – написала Степанова в своей колонке для «Матч ТВ».