Юрий Бородавко: «Клэбо – действительно крутой и очень сильный лыжник. Мы внимательно изучаем его и пытаемся найти факторы, за счет которых его можно обыграть»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова и своем отношении к норвежцу Йоханнесу Клэбо.

– Состояние Александра Большунова иное, чем в тот же период прошлого года?

– Безусловно. Он спокойно прошел предсезонную подготовку, на первом сборе выполнял объемную и силовую работу и с подготовленными мышцами приступил к специальной работе.

– Конкуренция в группе усилилась с изменением состава?

– Я так скажу – все заряжены – и те, кто уже многого добился, и те, кто об этом только мечтает. Никто не стоит на месте, все понимают, если идти вперед, нужно работать еще больше и развивать те качества, которые не были сильнейшими.

Все же видели пост Александра, который рассказал, что проехал 180 км на велосипеде? Вместе с ним были Иван Якимушкин и Денис Спицов. У остальных были некоторые проблемы, они не планировали такое расстояние проехать. Якимушкин серьезно относится к работе, очень настроен.

– Клэбо на тот пост отреагировал, что Большунов – машина. Говорит это о том, что Йоханнес все-таки хочет видеть Александра и остальных на Кубке мира?

– Додумывать за него я не буду, но то, что и Саша, и Йоханнес всегда уважали и уважают друг друга – несомненно. Очень немногие спортсмены могут с таким уважением говорить о самых сильных соперниках.

– Как лично вы относитесь к Клэбо?

– Он действительно крутой и очень сильный лыжник. То, что он творит в спринте – невероятно. Мы внимательно изучаем его, смотрим записи, слушаем рассказы и наблюдения других спортсменов. Пытаемся найти те факторы, за счет которых его можно обыграть. Это очень непросто, поскольку Йоханнес стоит особняком среди всех лыжников.

– Но Большунов может серьезно прибавить в спринте?

– В физике есть закон сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, то где-то должно убыть. По-другому просто невозможно. Если уделять все внимание развитию спринтерских качеств, то серьезно просядет дистанция, средняя дистанционная скорость теряется, выносливость.

У некоторых спортсменов есть явная тяга только к дистанции или только к спринту. Саша всегда был универсалом, но спринт для него никогда не был основным направлением подготовки, доминируют дистанции, – сказал Бородавко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные