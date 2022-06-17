Юрий Бородавко: «Клэбо – действительно крутой и очень сильный лыжник. Мы внимательно изучаем его и пытаемся найти факторы, за счет которых его можно обыграть»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова и своем отношении к норвежцу Йоханнесу Клэбо.
– Состояние Александра Большунова иное, чем в тот же период прошлого года?
– Безусловно. Он спокойно прошел предсезонную подготовку, на первом сборе выполнял объемную и силовую работу и с подготовленными мышцами приступил к специальной работе.
– Конкуренция в группе усилилась с изменением состава?
– Я так скажу – все заряжены – и те, кто уже многого добился, и те, кто об этом только мечтает. Никто не стоит на месте, все понимают, если идти вперед, нужно работать еще больше и развивать те качества, которые не были сильнейшими.
Все же видели пост Александра, который рассказал, что проехал 180 км на велосипеде? Вместе с ним были Иван Якимушкин и Денис Спицов. У остальных были некоторые проблемы, они не планировали такое расстояние проехать. Якимушкин серьезно относится к работе, очень настроен.
– Клэбо на тот пост отреагировал, что Большунов – машина. Говорит это о том, что Йоханнес все-таки хочет видеть Александра и остальных на Кубке мира?
– Додумывать за него я не буду, но то, что и Саша, и Йоханнес всегда уважали и уважают друг друга – несомненно. Очень немногие спортсмены могут с таким уважением говорить о самых сильных соперниках.
– Как лично вы относитесь к Клэбо?
– Он действительно крутой и очень сильный лыжник. То, что он творит в спринте – невероятно. Мы внимательно изучаем его, смотрим записи, слушаем рассказы и наблюдения других спортсменов. Пытаемся найти те факторы, за счет которых его можно обыграть. Это очень непросто, поскольку Йоханнес стоит особняком среди всех лыжников.
– Но Большунов может серьезно прибавить в спринте?
– В физике есть закон сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, то где-то должно убыть. По-другому просто невозможно. Если уделять все внимание развитию спринтерских качеств, то серьезно просядет дистанция, средняя дистанционная скорость теряется, выносливость.
У некоторых спортсменов есть явная тяга только к дистанции или только к спринту. Саша всегда был универсалом, но спринт для него никогда не был основным направлением подготовки, доминируют дистанции, – сказал Бородавко.