Юрий Бородавко: «Клэбо – действительно крутой и очень сильный лыжник. Мы внимательно изучаем его и пытаемся найти факторы, за счет которых его можно обыграть»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о состоянии Александра Большунова и своем отношении к норвежцу .

– Состояние Александра Большунова иное, чем в тот же период прошлого года?

– Безусловно. Он спокойно прошел предсезонную подготовку, на первом сборе выполнял объемную и силовую работу и с подготовленными мышцами приступил к специальной работе.

– Конкуренция в группе усилилась с изменением состава?

– Я так скажу – все заряжены – и те, кто уже многого добился, и те, кто об этом только мечтает. Никто не стоит на месте, все понимают, если идти вперед, нужно работать еще больше и развивать те качества, которые не были сильнейшими.

Все же видели пост Александра, который рассказал, что проехал 180 км на велосипеде? Вместе с ним были и . У остальных были некоторые проблемы, они не планировали такое расстояние проехать. Якимушкин серьезно относится к работе, очень настроен.

– Клэбо на тот пост отреагировал, что Большунов – машина. Говорит это о том, что Йоханнес все-таки хочет видеть Александра и остальных на Кубке мира?

– Додумывать за него я не буду, но то, что и Саша, и Йоханнес всегда уважали и уважают друг друга – несомненно. Очень немногие спортсмены могут с таким уважением говорить о самых сильных соперниках.

– Как лично вы относитесь к Клэбо?

– Он действительно крутой и очень сильный лыжник. То, что он творит в спринте – невероятно. Мы внимательно изучаем его, смотрим записи, слушаем рассказы и наблюдения других спортсменов. Пытаемся найти те факторы, за счет которых его можно обыграть. Это очень непросто, поскольку Йоханнес стоит особняком среди всех лыжников.

– Но Большунов может серьезно прибавить в спринте?

– В физике есть закон сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, то где-то должно убыть. По-другому просто невозможно. Если уделять все внимание развитию спринтерских качеств, то серьезно просядет дистанция, средняя дистанционная скорость теряется, выносливость.

У некоторых спортсменов есть явная тяга только к дистанции или только к спринту. Саша всегда был универсалом, но спринт для него никогда не был основным направлением подготовки, доминируют дистанции, – сказал Бородавко.