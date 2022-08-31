Вяльбе о словах Клэбо про отстранение россиян: «Согласна с ним, Россия должна быть представлена на международной арене!»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо об отстранении россиян от международных соревнований.

Клэбо заявил, что хотел бы участия российских лыжников в Кубке мира, но сперва должна закончиться спецоперация на Украине.

«Я считаю, что спорт только проиграет с отстранением российских спортсменов, особенно в тех видах, где россияне конкурируют с лидерами или вообще являются мировыми лидерами, как, например, в синхронном плавании или художественной гимнастике.

Спортсменам просто необходимо соревноваться с сильнейшими! Уверена, что и ТВ-картинка без лидеров уже не будет столь привлекательной, и болельщики не будут с удовольствием посещать соревнования!

Поэтому согласна с Клэбо, Россия должна быть представлена на международной арене! Жаль, что (глава МОК) Томас Бах забыл или не знал, что спорт всегда объединял страны и людей и был вне политики», – сказала Вяльбе.

Клэбо о Кубке мира: «Хотелось бы участия российских лыжников. Всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать»

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