Елена Вяльбе: «Держим надежду, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от МОК»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) надеется, что осенью российских лыжников допустят к международным стартам.

«Все циклические виды спорта – изнурительный труд. Нормальный рабочий день – 7-8 часов, шесть дней в неделю, один выходной или разгрузочный. Пока тренируемся по плану «Б», без снега, только роллеры, ОФП. Нужно искать новые пути и возможности, чтобы зимой показывать хороший результат.

Нужно, чтобы спортсмены не упали духом и больше тренировались, наша цель – следующие Олимпийские игры. Держим надежду, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от . Если это будет в самый последний момент, то будет не очень приятно», – сказала Вяльбе.

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта