Елена Вяльбе: «Держим надежду, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от МОК»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется, что осенью российских лыжников допустят к международным стартам.

«Все циклические виды спорта – изнурительный труд. Нормальный рабочий день – 7-8 часов, шесть дней в неделю, один выходной или разгрузочный. Пока тренируемся по плану «Б», без снега, только роллеры, ОФП. Нужно искать новые пути и возможности, чтобы зимой показывать хороший результат.

Нужно, чтобы спортсмены не упали духом и больше тренировались, наша цель – следующие Олимпийские игры. Держим надежду, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от МОК. Если это будет в самый последний момент, то будет не очень приятно», – сказала Вяльбе.

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