Александр Большунов выступит в звездном заезде на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам выступит в звездном заезде на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ.

Об этом сообщили организаторы турнира.

Соревнования проходят с 25 по 28 августа в Москве.

Также в заезде примут участие Майя Гурбанбердиева, Влада Чигирева, Алла Шишкина (синхронное плавание), Екатерина Боброва, Александр Энберт (фигурное катание), Ульяна Донскова, Дарья Трубникова (художественная гимнастика), Ангелина Мельникова, Дарья Нагорная, Никита Нагорный и Давид Белявский (спортивная гимнастика) и другие.