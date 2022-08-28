Александр Большунов выступит в звездном заезде на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выступит в звездном заезде на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ. 

Об этом сообщили организаторы турнира. 

Соревнования проходят с 25 по 28 августа в Москве. 

Также в заезде примут участие Майя Гурбанбердиева, Влада Чигирева, Алла Шишкина (синхронное плавание), Екатерина Боброва, Александр Энберт (фигурное катание), Ульяна Донскова, Дарья Трубникова (художественная гимнастика), Ангелина Мельникова, Дарья Нагорная, Никита Нагорный и Давид Белявский (спортивная гимнастика) и другие. 

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