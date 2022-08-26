Юрий Бородавко: «Большунов присоединится к нам, скорее всего, со следующего сбора в Тюмени. Вся остальная наша группа на сборе»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о сборе своей группы в Терсколе.

— Саша Большунов сейчас не на сборе, он по семейным обстоятельствам находится дома. Большунов присоединится к нам, скорее всего, со следующего сбора в Тюмени, с 9 сентября. Вся остальная наша группа на сборе.

— Как оцените готовность вашей группы на данном этапе?

— В целом все проходит по плану. Сбор достаточно тяжелый, среднегорье, высота большая. Сейчас уже конец сбора, чувствуется загруженность у ребят. Заключительные пять дней остались здесь. Понятно, что свежести уже нет, но нужно дотерпеть и проделать запланированную работу.

— То есть в целом все нормально переносят нагрузки среднегорья?

— Да, все в порядке, – сказал Бородавко.