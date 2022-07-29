Александр Большунов не выступит на турнире по гребле

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко гребля на байдарках и каноэ Александр Большунов ТАСС Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит на турнире по гребле, сообщил тренер Юрий Бородавко

Ранее организаторы Кубка братьев Агеевых пригласили Большунова принять участие на соревнованиях, которые пройдут в Крылатском с 25 по 28 августа.

«Саша с уважением относится к людям, с которыми ему удалось потренироваться в гребле, и не отказал им, отметив, что если не будет учебно-тренировочных сборов, то он, возможно, приедет поучаствовать в соревнованиях.

Но у нас на это время намечен сбор, поэтому принять в них участие не получится», – сказал Бородавко. 

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