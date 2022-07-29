Александр Большунов не выступит на турнире по гребле

Трехкратный олимпийский чемпион не выступит на турнире по гребле, сообщил тренер .

Ранее организаторы Кубка братьев Агеевых пригласили Большунова принять участие на соревнованиях, которые пройдут в Крылатском с 25 по 28 августа.

«Саша с уважением относится к людям, с которыми ему удалось потренироваться в гребле, и не отказал им, отметив, что если не будет учебно-тренировочных сборов, то он, возможно, приедет поучаствовать в соревнованиях.

Но у нас на это время намечен сбор, поэтому принять в них участие не получится», – сказал Бородавко.