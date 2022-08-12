Олег Матыцин: «Степанову можно поставить в пример как человека, который выражает не только свою точку зрения, но и точку зрения большинства спортсменов»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Томас Бах Олег Матыцин Вероника Степанова Лыжи

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что лыжницу Веронику Степанову можно ставить в пример, так как она выражает точку зрения большинства российских спортсменов.

Накануне Степанова обратилась к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после его заявления о том, что рекомендация не допускать российских и белорусских спортсменов к международным турнирам остается в силе.

«Обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы вручили мне медаль на будущей Олимпиаде», – написала спортсменка.

«Степанову, наверное, можно поставить в пример как человека, который выражает не только свою точку зрения, но и точку зрения большинства спортсменов.

Для нас, при всем уважении к Баху, его мнение о будущем российского спорта не является определяющим. У нас есть президент Российской Федерации, стратегия развития физической культуры и спорта, которая определяет стандарты и этапы развития. Она самодостаточна.

Этот период санкций только дополнительно дает возможность сделать самоанализ, подсчитать ресурсы и укрепить национальную систему спорта. Спортсмены как флагоносцы системы, если они сейчас с такой системой, значит, это правильно», – сказал Матыцин.

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