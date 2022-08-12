Олег Матыцин: «Степанову можно поставить в пример как человека, который выражает не только свою точку зрения, но и точку зрения большинства спортсменов»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что лыжницу можно ставить в пример, так как она выражает точку зрения большинства российских спортсменов.

Накануне Степанова обратилась к главе Международного олимпийского комитета ( ) после его заявления о том, что рекомендация не допускать российских и белорусских спортсменов к международным турнирам остается в силе.

«Обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы вручили мне медаль на будущей Олимпиаде», – написала спортсменка.

«Степанову, наверное, можно поставить в пример как человека, который выражает не только свою точку зрения, но и точку зрения большинства спортсменов.

Для нас, при всем уважении к Баху, его мнение о будущем российского спорта не является определяющим. У нас есть президент Российской Федерации, стратегия развития физической культуры и спорта, которая определяет стандарты и этапы развития. Она самодостаточна.

Этот период санкций только дополнительно дает возможность сделать самоанализ, подсчитать ресурсы и укрепить национальную систему спорта. Спортсмены как флагоносцы системы, если они сейчас с такой системой, значит, это правильно», – сказал Матыцин.