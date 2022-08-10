Вероника Степанова: «По мере роста успехов спортсменок окружает все больше внимания – это точно не ситуация для ревнивых бойфрендов»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась о влиянии романтических чувств на успехи в спорте.

«В 15-16 лет, когда я решила заниматься спортом профессионально, ничто кроме собственно спорта меня не интересовало. Не отвлекало. Полагала, что всему свое время и рамки. Не ошиблась.

Когда любовь приходит – это дополнительный и очень серьезный бонус. Влюбляясь, ты не выходишь на тренировку и на старт гонки – ты паришь. Вполне в буквальном смысле, обгоняя соперниц отчасти на эмоциональном подъеме.

Можно, разумеется, просто влюбиться, не думая о положительных и негативных последствиях. Но профессиональная спортсменка такую роскошь себе вряд ли позволит.

Атлет – если он или она хочет чего-то достигнуть – обязан построить свою жизнь так, чтобы любое действие вело к цели, к победе. Долгосрочная цель отношений – эмоциональная поддержка плюс доля практической помощи. Не собираюсь вдаваться в детали ни собственной личной жизни, ни тем более личной жизни других – но одну вещь скажу: у всех чемпионов все в этом плане очень хорошо. Крепкие отношения, надежный тыл, любовь и поддержка во всем – это абсолютный «легальный допинг» и он работает!

Другое дело, что «вторая половинка», вступая в отношения со спортсменкой, должна изначально понимать, что dating в классическом варианте не получится. Мы постоянно в разъездах, на сборах и соревнованиях. Хвастать перед друзьями, что твою подругу опять показали в теленовостях – разрешается, но будь готов научиться ждать и радоваться коротким встречам, причем не по твоему графику.

И еще. По мере роста успехов спортсменок окружает все больше внимания – это точно не ситуация для ревнивых бойфрендов!

В заключение: не знаю, кто сказал «крепкий тыл – залог успеха», но он был тысячу раз прав. Или она. Скорее всего, все-таки она – знала, о чем говорила!» – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».