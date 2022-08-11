Вероника Степанова – главе МОК Баху: «Обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы вручили мне медаль на будущей Олимпиаде»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете заявила, что хочет, чтобы глава МОК Томас Бах лично вручил ей медаль на будущих Олимпийских играх.

Сейчас российские лыжники отстранены от международных соревнований по рекомендациям МОК в связи с ситуацией на Украине.

«Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета:

«...Как всемирная организация, мы должны помнить: санкции против России ввело менее 50 стран мира. То есть у нас около 150 национальных олимпийских комитетов в составе МОК, правительства которых не вводили никаких санкций против России.

И нас спрашивают: почему вы так реагируете? Только потому, что они в Европе? Что вы сделали по поводу Йемена, Как насчет Афганистана? А Эфиопия, Мали? Мы должны увидеть и это мировоззрение. Мы не должны поддаваться всем этим политическим санкциям и политическим бойкотам...»

А ведь здесь хорошо сказано! Теперь ждем, чтобы дела за словами последовали.

Я, вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть 💪🇷🇺», – написала Степанова.

Бах о рекомендациях отстранить российских спортсменов: «Еще не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме – спорт должен объединять»