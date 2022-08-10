Вероника Степанова: «Говорят, руководство команды раньше штрафовало за смартфоны на завтраке и ужине. Мне это сложно представить»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась об отношениях с партнерами по команде.

«Я где-то читала, что экипажи космических кораблей, которым предстоит провести друг с другом месяцы в ограниченном пространстве, подбирают прежде всего по психологической совместимости.

Возможно, в игровых видах спорта есть что-то подобное и тренеры комплектуют команды по каким-то личностным показателям, а не только по спортивным. Не зря же у них есть капитаны, вице-капитаны и просто авторитетные игроки.

У нас, в индивидуальных видах спорта, такого не бывает: кто выполнил норматив, тот и попал из расширенного состава в основную команду. Я выполнила условия отбора, финишировав десятой в общем зачете на этапе Кубка мира в Давосе – и поехала в Пекин. Другие девочки, соответственно, тоже – кто раньше, кто позже. Кто-то был близок, но не попал – у каждой своя история.

Одним из следствий такого индивидуального отбора является то, что состав «подруг по команде» непредсказуем и часто меняется. Из этого следует другое: отношения абсолютно со всеми правильно иметь ровные, уважительные и деловые. Это мое твердое правило, и я его воплощаю, как могу. Всегда готова помочь что в тренировочном процессе, что в быту – но в душу не лезу, хобби и интересы не осуждаю и редко обсуждаю. Все прекрасно понимают, что любые разногласия влияют на результат, а для нас сборная – это не клуб по интересам, а работа, карьера.

Что касается свободного времени на сборах, то, мне кажется, многое изменилось за последние годы. Это правда, что в нашем поколении друзья, с кем хочется и можно пооткровенничать, и даже романы – онлайн. Говорят, руководство команды раньше штрафовало за смартфоны на завтраке и ужине. Мне это сложно представить – без смартфонов никто в моем поколении жить не может и не собирается. Здесь действительно «отцы и дети», хотя из того, что я вижу, «отцы» сейчас еще более активны в своих телефонах, чем «дети», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».