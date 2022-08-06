Лыжероллеры. Blink. Пеллегрино, Жув, Шанава, Скар, Таугбель, Ван Цян выступят в спринте

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Сегодня на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет мужской спринт.

Лыжероллеры

Blink-2022

Саннес, Норвегия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало четвертьфиналов – 19:13, полуфиналов – 20:08, финала – 21:18 по московскому времени.

Участники

Люка Шанава (Франция)

Рено Же (Франция)

Франческо де Фабиани (Италия)

Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

Антон Перссон (Швеция)

Сиверт Вииг (Норвегия)

Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Ван Цян (Китай)

Ришар Жув (Франция)

Густав Берглунд (Швеция)

Программа фестиваля Blink-2022

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