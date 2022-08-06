Лыжероллеры. Blink. Пеллегрино, Жув, Шанава, Скар, Таугбель, Ван Цян выступят в спринте

Сегодня на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет мужской спринт.

Лыжероллеры

Blink-2022

Саннес, Норвегия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало четвертьфиналов – 19:13, полуфиналов – 20:08, финала – 21:18 по московскому времени.

Участники

(Франция)

Рено Же (Франция)

Франческо де Фабиани (Италия)

Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

Антон Перссон (Швеция)

Сиверт Вииг (Норвегия)

(Норвегия)

(Италия)

Ван Цян (Китай)

(Франция)

Густав Берглунд (Швеция)

Программа фестиваля Blink-2022