Лыжероллеры. Blink. Крюгер, Холунн, Нортуг, Макс Новак, Йердален и Масгрэйв пробегут классический масс-старт на 50 км

Сегодня на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии пройдет мужской масс-старт Blink Classics на 50 км.

Лыжероллеры

Blink-2022

Саннес, Норвегия

Blink Classics

50 км, мужчины, классический стиль

Начало – 19.50 по московскому времени

Старт-лист

Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

Андреас Нигаард (Норвегия)

Макс Новак (Швеция)

Торд Асле Йердален (Норвегия)

Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

Петтер Нортуг (Норвегия)

Мортен Эйде Педерсен (Норвегия)

Франческо де Фабиани (Италия)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Морис Манифика (Франция)

Уго Лапалю (Франция)

Йоханнес Эклоф (Швеция)

Йенс Бурман (Швеция)

Лео Юханссон (Швеция)

Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

Программа фестиваля Blink-2022