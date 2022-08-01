Программа фестиваля Blink-2022

С 3 по 6 августа в норвежском Саннесе пройдет лыжероллерный фестиваль Blink с участием известных лыжников и биатлонистов.

На турнире выступят представители Норвегии, Швеции, Франции, Италии, Финляндии, Чехии и других стран.

Blink-2022

Саннес, Норвегия

3 августа

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км

13.15 Женщины

15.00 Дабл-полинг, женщины и мужчины

16.15 Мужчины

4 августа

19.45 Blink Classics, 50/26/13 км, женщины и мужчины

5 августа

16.30 – 16.50 Лыжероллеры: пролог, женщины и мужчины

16.55 – 17.50 Биатлон: стрелковая дуэль, женщины и мужчины

18.10 – 19.25 Биатлон: квалификация суперспринта, женщины и мужчины

19.25 – 19.55 Лыжероллеры: 10 км, масс-старт, женщины

19.55 – 20.45 Биатлон: финалы суперспринта, женщины и мужчины

20.45 – 21.25 Лыжероллеры: 15 км, масс-старт, мужчины

6 августа

16.20 – 16.40 Лыжероллеры: пролог, женщины и мужчины

16.45 – 18.40 Биатлон: четвертьфиналы масс-старта, женщины и мужчины

18.45 – 19.50 Лыжероллеры: четвертьфиналы спринта, женщины и мужчины

19.55 – 20.20 Лыжероллеры: полуфиналы спринта, женщины и мужчины

20.20 – 21.10 Биатлон: полуфиналы масс-старта, женщины и мужчины

21.10 – 21.25 Лыжероллеры: финалы спринта, женщины и мужчины

21.25 – 22.05 Биатлон: финалы масс-старта, женщины и мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.