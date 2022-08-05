Лыжероллеры. Blink. Гульберг, Манифика, Масгрэйв, Петтер Нортуг, Пеллегрино, Жув выступят в масс-старте

5 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет женский масс-старт на 10 км.
Лыжероллеры
Blink-2022
Саннес, Норвегия
Мужчины
15 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 20.45 по московскому времени
Старт-лист
1. Пол Гульберг (Норвегия)
2. Морис Манифика (Франция)
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
4. Франческо де Фабиани (Италия)
5. Клеман Парисс (Франция)
6. Уго Лапалю (Франция)
7. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)
8. Иренеу Эстеве Альтимирас (Андорра)
9. Эрик Руше (Швеция)
10. Федерико Пеллегрино (Италия)
11. Ришар Жув (Франция)
12. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
13. Ван Цян (Китай)
14. Люка Шанава (Франция)
15. Петтер Нортуг (Норвегия)