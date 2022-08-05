Лыжероллеры. Blink. Гульберг, Манифика, Масгрэйв, Петтер Нортуг, Пеллегрино, Жув выступят в масс-старте

5 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет женский масс-старт на 10 км.

Лыжероллеры

Blink-2022

Саннес, Норвегия

Мужчины

15 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 20.45 по московскому времени

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Франция)

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

4. Франческо де Фабиани (Италия)

5. Клеман Парисс (Франция)

6. Уго Лапалю (Франция)

7. Скар (Норвегия)

8. Иренеу Эстеве Альтимирас (Андорра)

9. Эрик Руше (Швеция)

10. (Италия)

11. Ришар Жув (Франция)

12. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

13. Ван Цян (Китай)

14. (Франция)

15. Петтер Нортуг (Норвегия)

Программа фестиваля Blink-2022