Blink. Lysebotn Opp. Крюгер, Холунн, Пеллегрино, Фийон-Майе, Жаклен, Дале пробегут 7,5 км в гору

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Сегодня на фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp.

Blink-2022

Лыжероллеры

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км

Мужчины

Начало – 16.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция)

4. Морис Манифика (Франция)

5. Йенс Бурман (Швеция)

6. Эмильен Жаклен (Франция)

7. Франческо де Фабиани (Италия)

8. Калле Халварссон (Швеция)

9. Кристиан Гоу (Канада)

10. Клеман Парисс (Франция)

11. Уго Лапалю (Франция)

12. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)...

15. Йоханнес Дале (Норвегия)...

18. Эрик Перро (Франция)...

31. Федерико Пеллегрино (Италия)...

40. Ришар Жув (Франция)...

44. Рено Же (Франция)...

46. Маркус Грате (Швеция)...

50. Люка Шанава (Франция)

Программа фестиваля Blink-2022

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