Вероника Степанова о допинге: «В 2022-м нужно быть феерическим идиотом, чтобы намеренно принимать что-то запрещенное»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете поделилась мнением о допинге в спорте.

«У врачей команды зона ответственности вообще необъятна. Я так и вижу в этом месте моего рассказа ухмылки некоторых особо циничных читателей, которым при словосочетании «врач команды» видятся горстями и литрами употребляемые запрещенные вещества.

Я отвечу: в 2022-м нужно быть просто феерическим идиотом, чтобы намеренно принимать что-то из запрещенного. Нас настолько часто и внезапно проверяют, что это просто немыслимо. Любая запрещенная фарма может попасть в организм исключительно по ошибке.

Другое дело, что мы все действительно нервничаем, боимся случайно что-то съесть или выпить. Необязательно из списка WADA/РУСАДА – для таких случаев есть очень внятный онлайн-справочник: что можно, что нельзя.

Но только квалифицированный спортивный врач может посоветовать, принимать ли конкретное лекарство – или побочные явления от него именно для данного спортсмена таковы, что можно остаться вообще без сезона.

Хотя решение всегда остается за атлетом. Мы, спортсмены, несем ответственность за все, что попадает к нам в организм», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Вероника Степанова: «Самое важное оружие в арсенале наших врачей – ультрасовременные методики борьбы с травмами. Наука, обеспечение и квалификация»