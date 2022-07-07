«Федерация ни хрена не делает, чтобы найти спонсоров». Губерниев о словах Вяльбе про отсутствие призовых на Кубке России по лыжам

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что на Кубке России по лыжным гонкам не планируется платить призовые.

«Я с огромным уважением отношусь к Елене Валерьевне (Вяльбе). Я всегда за нее болел. Вспоминаю, как в 90-е годы она блестяще выступала, помимо Олимпийских игр и чемпионатов мира, на этапах Кубка мира. Она является рекордсменом по победам на этапах Кубка мира.

У меня только один вопрос. Ей за это призовые деньги платили? Или она бегала за медали? Вопрос риторический. Сейчас в спорте ситуация тяжелейшая, и, когда президент ФЛГР говорит о том, что спортсмен должен бегать за медали, при этом признаваясь, что сама федерация ни хрена не делает для того, чтобы спонсоров найти. Дальше каждый делает выводы сам.

Руководить спортом, когда все в порядке, когда есть бюджетные деньги, спонсорские деньги, никакого кризиса нет, наверное, достаточно легко и уверенно. А сейчас, когда есть проблема, мне сложно сказать, что хочет руководитель федерации кому доказать. Спортсмен безусловно должен бегать за медали, без всякого сомнения, а руководитель федерации должен обеспечить ему условия», – сказал Губерниев.

Вяльбе об отсутствии призовых на Кубке России: «Спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где денег заработать»

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