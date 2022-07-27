Вероника Степанова: «Самое важное оружие в арсенале наших врачей – ультрасовременные методики борьбы с травмами. Наука, обеспечение и квалификация»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, насколько важны для спортсменов современные методики восстановления от травм.

«Самое важное оружие в арсенале наших врачей – это ультрасовременные методики борьбы с травмами.

Травмы – неизбежный спутник. Если ты добрался до сборной, тебя можно разбудить в три часа ночи и ты уверенно назовешь разницу между бурситом и тендинитом, исключения мне неизвестны.

Вот сокращенный, неполный список того, как работает со мной врач команды Анастасия Тихонова каждую неделю: ударно-волновая терапия, иглоукалывание, лазерная терапия, электромагнитная терапия, криотерапия...

Для каждого вида – специальные, заточенные на спортивную травму девайсы. «На аппараты», как мы говорим, с доктором уходит минимум час в день в среднем, плюс самостоятельный перкуссор и прессотерапия (пневматическая компрессия, это «штаны» такие) — это еще час.

А вот теперь представьте, что вы ну пусть самый продвинутый спортсмен-любитель с очень приличным бюджетом. Возможно, даже у вас есть 4-5 часов в день на тренировки, мне такие люди свободных профессий известны среди «любителей».

Но есть ли у вас еще три часа на восстановление и терапию? Работают ли с вами лучшие в своем секторе медицинские специалисты? Есть ли у них весь арсенал тех приборов, какие нужны?

Вот поэтому мы и бежим быстрее вас. Вот поэтому канадцы и поляки, у которых значительной части наших возможностей (и таланта наших специалистов) нет, нам и проигрывают.

Наука, обеспечение и квалификация. Чудес не бывает», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

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