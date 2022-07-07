Александр Тихонов: «Когда в самой богатой стране нет денег на лыжников – это безобразие! Мы сами во всем виноваты»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал безобразием отсутствие призовых на Кубке России по лыжным гонкам.

«Когда в самой богатой стране нет денег на лыжников – это безобразие! Где министр спорта? Почему ему не докладывают о текущей ситуации? Мы сами во всем виноваты», – сказал Тихонов.

«Российские лыжники будут менять гражданство? Все может быть. Только куда ехать? Кто примет? Если будут принимать – дай бог.

А потом мы начинаем кого-то ругать, когда сами во всем виноваты. О чем мы говорим? Никто не виноват, кроме нас», – добавил он.

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